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Из-за войны некоторые городки в Украине могут исчезнуть, - Шуляк

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В результате войны некоторые городки в Украине могут просто исчезнуть. Однако все это зависит от детальной оценки разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк в эфире телемарафона.

"Что касается уже разрушенных населенных пунктов, к сожалению, такие села и поселки у нас есть. Мы в прошлом году приняли соответствующее законодательство, касающееся прежде всего деоккупированных территорий", - говорит Шуляк.

По ее словам, он предполагает, что перед тем, как начать любое восстановление, нужно разработать стратегический документ, который называется "Программа комплексного восстановления".

В частности, в нем нужно проанализировать несколько вещей: экономика (бизнес, который будет работать, вернется ли) демографическая ситуация (сколько людей будут проживать в том или ином населенном пункте), вопросы минирования, а также экологическая составляющая (переработка разрушенных зданий и т.д. ).

"После этого только можно обсуждать, что возобновляемое, а что нет. И только после этого можно переходить к непосредственному проектированию и строительным работам", - пояснила Шуляк.

На уточняющий вопрос, могут ли вообще быть такие городки, которые просто исчезнут, она сказала: "К сожалению, могут быть такие городки, но после детального анализа и соответствующих расчетов".

Напомним, ранее уже сообщалось, что восстановление наиболее пострадавших от войны городов не может происходить только исходя из статистики разрушений.

Добавим, что Рада приняла законопроект №5655 о реформе градостроительства.

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