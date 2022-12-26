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Из-за утечки аммиака на востоке Сербии закрыли школы и дороги

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Сербия, Понедельник 26 декабря 2022 22:04
Из-за утечки аммиака на востоке Сербии закрыли школы и дороги Фото: в Сербии произошла утечка аммиака (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В понедельник, 26 декабря, в восточной Сербии закрылись школы, детские сады, государственные учреждения, а также ключевая международная автомагистраль из-за утечки аммиака, которая произошла на железнодорожной ветке возле города Пирот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как пишет издание, в восточном городе Пирот, недалеко от границы с Болгарией, была объявлена чрезвычайная ситуация после того, как в воскресенье вечером грузовой поезд, перевозивший аммиак, сошел с рельсов, выбросив в атмосферу легковоспламеняющийся и токсичный газ.

По словам властей, проводится расследование, чтобы определить, что стало причиной аварии. Однако министр инфраструктуры Сербии Горан Весич сказал, что первоочередной задачей является справиться с ситуацией на месте происшествия и предотвратить дальнейшие убытки.

"Авария, вероятно, произошла из-за плохой инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции.

И добавил, что власти также проверят, не было ли нарушений строгих процедур транспортировки токсичных материалов.

По словам официальных лиц, измерения, проведенные 26 декабря в нескольких местах в Пироте, не показали наличия аммиака в воздухе или воде. Местные власти все равно рекомендовали людям быть осторожными и оставаться дома. Кроме того, людям в этом районе также рекомендовали пока не пить воду из крана и не употреблять ее для приготовления пищи. Однако более 50 человек обратились за медицинской помощью в местную больницу, а еще 15 были переведены в южный город Ниш. В их числе иностранцы и дети.

В понедельник вечером место аварии оставалось закрытым, а движение на шоссе, ведущем в сторону Болгарии, приостановлено. Эта автомагистраль, соединяющая Сербию с Болгарией, обычно очень загружена во время рождественских праздников, поскольку люди, работающие в Западной Европе, путешествуют по ней в свои страны.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в одном из киосков Киева взорвался газовый баллон, есть пострадавшие.

Напомним, газовый баллон взорвался и в многоэтажке на столичной Троещине. В результате инцидента пострадал мужчина.

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