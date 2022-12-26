Из-за утечки аммиака на востоке Сербии закрыли школы и дороги
В понедельник, 26 декабря, в восточной Сербии закрылись школы, детские сады, государственные учреждения, а также ключевая международная автомагистраль из-за утечки аммиака, которая произошла на железнодорожной ветке возле города Пирот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Как пишет издание, в восточном городе Пирот, недалеко от границы с Болгарией, была объявлена чрезвычайная ситуация после того, как в воскресенье вечером грузовой поезд, перевозивший аммиак, сошел с рельсов, выбросив в атмосферу легковоспламеняющийся и токсичный газ.
По словам властей, проводится расследование, чтобы определить, что стало причиной аварии. Однако министр инфраструктуры Сербии Горан Весич сказал, что первоочередной задачей является справиться с ситуацией на месте происшествия и предотвратить дальнейшие убытки.
"Авария, вероятно, произошла из-за плохой инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции.
И добавил, что власти также проверят, не было ли нарушений строгих процедур транспортировки токсичных материалов.
По словам официальных лиц, измерения, проведенные 26 декабря в нескольких местах в Пироте, не показали наличия аммиака в воздухе или воде. Местные власти все равно рекомендовали людям быть осторожными и оставаться дома. Кроме того, людям в этом районе также рекомендовали пока не пить воду из крана и не употреблять ее для приготовления пищи. Однако более 50 человек обратились за медицинской помощью в местную больницу, а еще 15 были переведены в южный город Ниш. В их числе иностранцы и дети.
В понедельник вечером место аварии оставалось закрытым, а движение на шоссе, ведущем в сторону Болгарии, приостановлено. Эта автомагистраль, соединяющая Сербию с Болгарией, обычно очень загружена во время рождественских праздников, поскольку люди, работающие в Западной Европе, путешествуют по ней в свои страны.
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