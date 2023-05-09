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В ближайшие годы. Из-за высокого уровня загрязнения Индия готовит запрет дизельных авто

Фото: Индия до 2027 года может запретить дизельные автомобили (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Из-за высокого уровня загрязнения Индия должна запретить дизельные транспортные средства до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным министерства нефти, Индия должна запретить дизельные транспортные средства в городах с населением более миллиона человек в рамках перехода нации к зеленой энергетике.

Отказ от бензина и дизельного топлива в транспортном секторе Индии снизит глобальный спрос на сырую нефть. По данным правительства, на дизельное топливо и бензин приходилось чуть больше половины общего потребления нефти в Индии в течение прошлого года.

Рекомендуемый запрет касается четырехколесных транспортных средств. Комиссия также предложила к 2035 году отказаться от мотоциклов, скутеров и трехколесных дизельных транспортных средств.

Согласно отчету под названием "Зеленая смена", начиная с 2024 года все новые регистрационные транспортные средства для доставки по городу должны быть электрическими.

Ранее мы писали, неизвестная индийская компания перевозит российскую нефть в Индию для "Роснефти".

Напомним, Европейский союз должен прекратить импорт российского дизельного топлива в блок через третьи страны.

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