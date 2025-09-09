Из-за изъятия властью 8 млрд Киев будет искать способы сохранить нынешние тарифы на проезд, - Кличко

"Хочу отметить, что, несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве дотационный, город сейчас ищет возможности, чтобы не повышать цен на проезд. Хотя во многих крупных городах это уже сделали", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что разница в существующем тарифе и экономически обоснованном - 11 млрд в год, и это - средства из бюджета Киева.

"А в условиях, когда в столице забрали 8 млрд (на "Укрзализныцю"!) - на запланированную дотацию средств столицы не будет хватать. Поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов",- рассказал мэр столицы.

Он также отметил, что центральные власти должны компенсировать Киеву расходы на бесплатную перевозку льготников, но они этого не делают.

"И, добавлю, перевозка льготников бесплатно - это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно", - подчеркнул Кличко.

Городской голова говорит, что Киев сделает все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации и сохранить существующие тарифы как минимум до конца войны.

"Пока мы делаем все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. Центральная же власть сделала все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте. А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и сохранить существующие тарифы. Потому что, как я и говорил ранее, до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте мы не будем рассматривать!", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, ранее эксперт по инфраструктурным вопросам Анна Минюкова сообщила о том, что на ближайшей сессии Киевсовета рассмотрят повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте из-за того, что центральные власти собираются забрать из бюджета столицы 8 млрд грн.