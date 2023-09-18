Из-за взрыва гранаты в Киевской области погиб мужчина, еще один получил ранения

В 18:43 17 сентября полиция получила сообщение о взрыве в одной из садовых общин Золочевской общины.

Из-за детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летнего брата с осколочными ранениями конечностей и лица доставили в больницу.

Полиция установила, что детонация, вероятно, произошла из-за неосторожного обращения с боевым припасом.

На месте происшествия обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДЗ.

Напомним, недавно в Вишневом Киевской области мужчина погиб из-за взрыва гранаты, это могло быть самоубийством.

Ранее нетрезвый мужчина в центре Кропивницкого угрожал людям взорвать гранату на АЗС. Но когда он понял, что на место едет полиция, решил убежать. Однако правоохранители выстрелили на предупреждение и задержали его.

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