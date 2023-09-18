RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за взрыва гранаты в Киевской области погиб мужчина, еще один получил ранения

Фото: из-за взрыва гранаты в Киевской области погиб мужчина, еще один получил ранения (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Гнедин Киевской области сдетонировал боеприпас, из-за чего один мужчина погиб, еще один - получил осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киевской области.

В 18:43 17 сентября полиция получила сообщение о взрыве в одной из садовых общин Золочевской общины.

 

Из-за детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летнего брата с осколочными ранениями конечностей и лица доставили в больницу.

Полиция установила, что детонация, вероятно, произошла из-за неосторожного обращения с боевым припасом.

На месте происшествия обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДЗ.

Напомним, недавно в Вишневом Киевской области мужчина погиб из-за взрыва гранаты, это могло быть самоубийством.

Ранее нетрезвый мужчина в центре Кропивницкого угрожал людям взорвать гранату на АЗС. Но когда он понял, что на место едет полиция, решил убежать. Однако правоохранители выстрелили на предупреждение и задержали его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьполиция