Из-за большого спроса. УЗ назначила дополнительные поезда в Одессу и Харьков

"Реагируем на рост спроса пассажиров на поездки в Одессу и добавляем мест в этом направлении на определенные даты", - отметили в "Укрзализныце".

Так, УЗ назначила поезд Интерсити №761/762 Киев - Одесса, который будет курсировать через день с 9 июля.

Поезд будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

На маршруте будут курсировать вагоны МПЛТ с сидячими местами 1-го и 2-го класса.

Также УЗ добавила места для поездок между Киевом и Харьковом.

3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30 и прибывать в Киев в 5:01.

"Билеты на все рейсы, как обычно, будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", - добавили в компании.