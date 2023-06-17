Из-за больших потерь оккупанты эвакуируют в РФ только офицеров, - Генштаб

Россияне понесут в Украине большие потери, и пытаясь их скрыть, решили эвакуировать на лечение в РФ только офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

"Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей", - сообщили в Генштабе.

Потери РФ в Украине

По состоянию на утро 16 июня известно о 218,5 тысяч ликвидированных россиян. За последние сутки ВСУ уничтожили 590 захватчиков.

А уже 16 июня ВСУ уничтожили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

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