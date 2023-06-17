Через великі втрати окупанти евакуюють до РФ тільки офіцерів, - Генштаб

Росіяни зазнають в Україні великих втрат, та намагаючись їх приховати, вирішили евакуювати на лікування до РФ тільки офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

"Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів", - повідомили у Генштабі.

Втрати РФ в Україні

Станом на ранок 16 червня відомо про 218 500 ліквідованих росіян. За останню добу ЗСУ знищили 590 загарбників.

А вже 16 червня ЗСУ знищили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника.

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