Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їдуть до Молдови

У Львівській області в пункті пропуску "Краковець" прикордонники пропустили понад 240 іноземців, під час перевірки у них не виявили симптомів коронавірусу. Про це повідомили в Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що жителі Молдови і Румунії на 20 транспортних засобах їхали в Молдову з Німеччини та Польщі. До україно-молдовському кордоні їх супроводжували екіпажі поліції.

Також наголошується, що 23 березня в Україну повернулися 23 людини з Молдови. З них 21 українець і двоє іноземців з видом на проживання в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд Німеччини підтримала прохання України про евакуації українців через коронавірус з віддалених куточків світу німецькими літаками. В першу чергу мова йде про тих, хто залишився в Латинській Америці.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасове припинення роботи всіх аеропортів країни, крім аеропорту "Бориспіль", який буде приймати евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами. Також з 24 березня заборонений виліт з України в туристичних цілях.