Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч человек в трех областях, - Минернерго

"Атаки России на энергетическую инфраструктуру не прекращаются. За прошедшие сутки враг снова нанес удары дронами по энергообъектам в нескольких областях, что повлекло повреждение оборудования и временные обесточивания. Большинство потребителей уже запитано", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что из-за последствий предыдущих атак без электроснабжения остаются потребители в Одесской области (более 12 тысяч абонентов), Днепропетровской области (8600 человек) и Запорожье (около 6500 абонентов). Сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах.

Восстановительные работы продолжаются в каждой области - там, где это позволяет ситуация с безопасностью и после обследования мест ударов спасателями.

При этом в большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей. Сейчас в подавляющем большинстве областей применяются графики почасовых отключений объемом трех с половиной очередей. Также действуют ограничения потребления для промышленности и бизнеса.

"Призываем потребителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковых нагрузок - утром и вечером. Бережливое потребление помогает уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать новых ограничений", - добавили в Минэнерго.