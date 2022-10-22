Из-за удара в Ровно дефицит напряжения в сетях. Людей просят не включать приборы

После ракетного удара в Ровно не хватает напряжения в сетях. Местных жителей просят не включать приборы, кроме зарядных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.

"Уважаемые ровенчане! Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Недостаточное напряжение в электросетях. Просьба не включать электроприборы, кроме зарядных устройств и средств связи", - отметил он.

По состоянию на 15:00 город частично обесточен, троллейбусы не курсируют и есть перебои со связью.

Что касается водоснабжения, то по информации "Ровнооблводоканала", уже включены все насосные станции. На насосной подстанции в восточной части города давление постепенно набирается, другие подстанции - давление отрегулировано.