Из-за удара в Ровно дефицит напряжения в сетях. Людей просят не включать приборы

После ракетного удара в Ровно не хватает напряжения в сетях. Местных жителей просят не включать приборы, кроме зарядных устройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.
"Уважаемые ровенчане! Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Недостаточное напряжение в электросетях. Просьба не включать электроприборы, кроме зарядных устройств и средств связи", - отметил он.
По состоянию на 15:00 город частично обесточен, троллейбусы не курсируют и есть перебои со связью.
Что касается водоснабжения, то по информации "Ровнооблводоканала", уже включены все насосные станции. На насосной подстанции в восточной части города давление постепенно набирается, другие подстанции - давление отрегулировано.
Напомним, сегодня российские войска ударили ракетами по Ровно, в городе есть "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.
В связи с ударами в Ровно возможны перебои с давлением воды в домах и сбой работы сети Интернет.
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