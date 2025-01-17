Из-за Трампа сценарий с Украиной в границах 1991 года становится реальным, - эксперт

Сценарий того, что со временем Украина получит границы 1991 года, становится все более реальным. Потому что следующий президент США Дональд США заходит в сильную переговорную позицию с Россией.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политтехнолог Тарас Загородний.
По его мнению, сейчас будущая администрация Трампа рассматривает варианты окончания российско-украинской войны. Неизвестно, будет ли Украина контролировать всю свою территорию, но этот сценарий становится все более реальным.
"Не военным, а военно-политическим путем. Возможно, что Украина получит границы 1991 года. Оптимизма мне добавили эти санкции, которые ударили по так называемому теневому флоту российскому. Крики, истерики уже в Кремле можно видеть", - отметил Загородний.
Собеседник обратил внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова обсуждать "гарантии безопасности" для Украины. И на слова помощника Путина Николая Патрушева о том, что Украина якобы исчезнет в 2025 году.
"Они срочно хотят переговоров с США, значит (мы, - ред.) на правильном пути. Я, честно говоря, ожидал, что этим займется Трамп в I квартале этого года. Но либо дожали Байдена уже вместе с ним. Я думаю, что это с ним точно было согласовано. И теперь Трамп не будет спокойно говорить россиянам. Он теперь заходит в очень сильную позицию с россиянами. Если что, он скажет: "Слушай, я не знаю, это все предшественник сделал, это все Байден". Это знаете, как стартовая позиция. Стартовая позиция очень мощная", - сказал он.
Он также добавил, если Украина получит границы 1991 года, то никаких формальных поводов говорить, что она не может стать членом НАТО уже не будет.
Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании и после часто говорил о том, что намерен завершить российско-украинскую войну. Его план до сих пор неизвестен, хотя раньше представители его команды в общих чертах называли возможные параметры.
Вероятно, конкретика появится после инаугурации 20 января. Возможно, после его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также говорил о том, что хотел бы встретиться с Путиным.
Что касается встречи с Зеленским, то Киев и Вашингтон уже работают над ее организацией.
По мнению Зеленского, шансы на завершение войны в 2025 году есть. "Трамп хочет закончить войну. Это его месседжи, они публичные и непубличные. Он способен давить на Россию", - заявил он.
Как пишет Bloomberg, Путин на переговорах с Трампом может потребовать, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО. Стоит отметить, что и сам Трамп не в восторге от идеи будущего членства Украины и вообще считает эту идею ошибкой. В то же время его команда готовит жесткие санкции против России для принуждения к миру.
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