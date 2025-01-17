Из-за Трампа сценарий с Украиной в границах 1991 года становится реальным, - эксперт

По его мнению, сейчас будущая администрация Трампа рассматривает варианты окончания российско-украинской войны. Неизвестно, будет ли Украина контролировать всю свою территорию, но этот сценарий становится все более реальным.

"Не военным, а военно-политическим путем. Возможно, что Украина получит границы 1991 года. Оптимизма мне добавили эти санкции, которые ударили по так называемому теневому флоту российскому. Крики, истерики уже в Кремле можно видеть", - отметил Загородний.

Собеседник обратил внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова обсуждать "гарантии безопасности" для Украины. И на слова помощника Путина Николая Патрушева о том, что Украина якобы исчезнет в 2025 году.

"Они срочно хотят переговоров с США, значит (мы, - ред.) на правильном пути. Я, честно говоря, ожидал, что этим займется Трамп в I квартале этого года. Но либо дожали Байдена уже вместе с ним. Я думаю, что это с ним точно было согласовано. И теперь Трамп не будет спокойно говорить россиянам. Он теперь заходит в очень сильную позицию с россиянами. Если что, он скажет: "Слушай, я не знаю, это все предшественник сделал, это все Байден". Это знаете, как стартовая позиция. Стартовая позиция очень мощная", - сказал он.

Он также добавил, если Украина получит границы 1991 года, то никаких формальных поводов говорить, что она не может стать членом НАТО уже не будет.

Может ли Трамп надавить на Путина

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании и после часто говорил о том, что намерен завершить российско-украинскую войну. Его план до сих пор неизвестен, хотя раньше представители его команды в общих чертах называли возможные параметры.

Вероятно, конкретика появится после инаугурации 20 января. Возможно, после его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также говорил о том, что хотел бы встретиться с Путиным.

Что касается встречи с Зеленским, то Киев и Вашингтон уже работают над ее организацией.

По мнению Зеленского, шансы на завершение войны в 2025 году есть. "Трамп хочет закончить войну. Это его месседжи, они публичные и непубличные. Он способен давить на Россию", - заявил он.

Как пишет Bloomberg, Путин на переговорах с Трампом может потребовать, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО. Стоит отметить, что и сам Трамп не в восторге от идеи будущего членства Украины и вообще считает эту идею ошибкой. В то же время его команда готовит жесткие санкции против России для принуждения к миру.