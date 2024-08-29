Из-за тайфуна "Шаньшань" в Японии эвакуировали миллионы человек, известно о 3 погибших

В четверг миллионы граждан Японии получили распоряжение эвакуироваться из своих домов из-за сильных ветров и проливных дождей, которые оставили без электроснабжения тысячи домов, парализовали авиа и железнодорожные рейсы, а также заставили остановить работу крупных промышленных предприятий.

По состоянию на данный момент сообщается о, по меньшей мере, 3 погибших и 45 раненых в результате стихии. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power Co, около 230 000 домохозяйств в 7 префектурах были обесточены.

Главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси заявил, что кроме гибели 3 человека, 1 гражданин пропал без вести.

Власти Японии предупреждают, что тайфун может стать одним из самых мощных, когда-либо имевших место в этом регионе.

Из-за тайфуна крупные компании, такие как Toyota, Nissan, Honda, а также производители микросхем Renesas и Tokyo Electron, временно приостановили работу на своих заводах.

Известно, что атомная электростанция Сендай, расположенная в городе Сацумасендай, не получила повреждений и продолжает функционировать в обычном режиме.

Ветры достигают скорости в 50 метров в секунду (180 км/ч). Они двигаются к северу, приближаясь к городу Унзен в префектуре Нагасаки.

По словам местного жителя Томоки Маэды, сотрудника похоронного бюро, находившегося в катафалке во время удара стихии, тайфун нанес разрушительные повреждения городу Миядзаки, разрушив стены и выбив окна во многих зданиях.

"Я никогда не чувствовал такого сильного ветра или торнадо за свой 31 год жизни", – отметил он.

Тайфун "Шаньшань" в Японии

Вчера мы сообщали о том, что из-за стихии уже были отменены рейсы авиакомпаний, а также было приостановлено железнодорожное сообщение в некоторых регионах. Было известно о приказе эвакуировать 800 000 жителей на острове Кюсю и центральных префектур Айчи и Сизуока, однако сегодня это количество уже увеличилось.

Синоптики предупреждают, что тайфун может сегодня приблизиться к центральным и восточным регионам страны.