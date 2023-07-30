Из-за судебной реформы. В Израиле резервисты угрожают отказом от службы

Издание отмечает, что в целом против реформы выступало более 60 тысяч резервистов ЦАХАЛа. Десять тысяч из них в этом месяце подписали публичное письмо, в котором заверили власти, что будут просить уволить их со службы в случае принятия реформы.

Протесты в Израиле

В апреле 2023 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о планах провести судебную реформу, призванную снизить влияние Верховного суда, однако это предложение встретило шквал критики. Противники реформы уверяли, что подобные изменения приведут к установлению в Израиле диктатуры.

В результате страной прошла волна протестов - миллионы граждан выходили на улицы, чтобы не допустить принятия такого законопроекта. После Нетаньяху заявил о паузе в вопросе реформы, однако 24 июля Кнессет принял закон в рамках судебной реформы.

Сейчас в стране снова бушуют протесты - на последних полиция применяла даже водометы.

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