Из-за сотрудничества с РФ. США будут усиливать санкции против КНДР

"Мы четко заявили о нашей обеспокоенности сотрудничеством между РФ и Северной Кореей, мы четко определили, что КНДР стремится помочь России в ее агрессии против Украины", - заявил он.

Миллер добавил, что позиция США в этом вопросе остается неизменной - они продолжат усиливать "все их санкции".

Сотрудничество КНДР и РФ

КНДР открыто поддерживает российскую агрессию в Украине, а с начала года, согласно информации США, поставляла боеприпасы боевикам "Вагнера". А недавно министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Пхеньян - в Белом доме считают, что таким образом он мог просить о поддержке в виде оружия.

Через несколько дней появилась информация о том, что РФ планирует купить у КНДР партию снарядов, чтобы применять их на войне против Украины.

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