Из-за штурмов РФ в Донецкой области стало невозможным удержание отдельных позиций, - ВСУ

На Восточном направлении за прошедшие сутки российские штурмовые подразделения совершили ряд атак на позиции украинских войск. Из-за этого некоторые из них стало невозможно удерживать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица ".

Сообщается, что противник пытался прорвать оборону вблизи Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового и в окрестностях Дальнего.

Отмечается, что вражеские штурмы состоялись в районе юго-восточной окраины и в застройке южной части Курахово. В ОСУВ "Хортица" отметили, что все вражеские атаки были отбиты, оккупанты понесли потери и отошли.

Однако, как говорят военные, в результате интенсивного огневого поражения некоторые укрепления украинских сил подверглись значительным разрушениям, что сделало невозможным их удержание на отдельных участках фронта.

Кроме того, по данным ОСУВ "Хортица", враг продолжал штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного и в городской застройке Часового Яра. При поддержке бронетехники оккупанты атаковали позиции украинских защитников на юго-восточных окраинах Константинопольского.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что сейчас бои продолжаются, а тактическое положение противника остается без изменений. В то же время подразделения Сил обороны Украины осуществляют мероприятия для улучшения своего тактического положения на передовой.

Потери РФ

Согласно данным Генштаба Украины, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году пока составляют более 765 000 солдат.

Известно, что с 16 на 17 декабря враг потерял около 1600 солдат личного состава.

При этом, Россия продолжает терять боевую технику. К примеру, за минувшие сутки были уничтожены 4 танка, 15 бронированных машин, 8 артиллерийских систем и не только. Подробнее о потерях россиян - в материале РБК-Украина