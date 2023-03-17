Из-за санкций ЕС почта Литвы не будет отправлять посылки в Россию

"До сих пор почта Литвы посылала почтовые отправления, адресованные в Россию, транзитом через почту Латвии. Однако для надлежащего выполнения требований санкций Европейского Союза против России она больше не будет принимать почтовые отправления, содержащие предметы, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию отправлений", - говорится в сообщении.

В настоящее время почта Литвы не имеет решения о том, как передавать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование. Почта Латвии не установила переходный период для внесения необходимых изменений, поэтому почта Литвы не смогла подготовиться к ним заранее.

"Напоминаем, что Почта Литвы на год прекратила отправку коммерческих посылок в РФ. С марта прошлого года денежные переводы в/из России и Беларуси также приостановлены в почтовых отделениях Литвы", - добавили напоследок.