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Из-за российских обстрелов в пригороде Херсона временно отключили газ, - ГВА

Пятница 30 августа 2024 09:12
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Из-за российских обстрелов в пригороде Херсона временно отключили газ, - ГВА Фото: Херсон (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Из-за очередного российского обстрела некоторые жители Днепровского района Херсонской области остались временно без газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко .

"Действия захватчиков снова нарушают бесперебойность энергоснабжения общины, еще раз повреждена сеть газоснабжения в пригороде", - отметил он.

Так, в Антоновке и частично в Янтарном будет временно перекрыт газ.

Пока известно, что специалисты начнут аварийно-восстановительные работы при малейшей возможности.

"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации", – заметил начальник ГВА.

Ситуация в Херсонской области

Российские захватчики продолжают обстреливать освободившуюся от них территорию Херсонской области. Вместе с этим они не прекращают совершать военные преступления против мирного населения и на оккупированной части региона: репрессии против активистов, похищение детей, неоказание медицинской помощи и т.д.

На днях россияне ударили по бригаде "скорой" в Херсоне. Известно, что медики ехали к пострадавшим от очередных российских обстрелов. Трем медработникам была оказана помощь, поскольку они получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также контузию.

Недавно в Херсоне в результате российских обстрелов пострадал младенец. Мальчик, которому только исполнилось полтора года, был госпитализирован.

О том, как жители Херсонской области постоянно живут под российскими обстрелами – читайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, что из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть пять семей с детьми. Их возвращением занималась благотворительная организация "Save Ukraine".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Херсон Херсонская область
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