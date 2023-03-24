Через год после удара. Россияне признали потерю корабля "Саратов"

Командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота России Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году во время боевых действий был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов".

"Год назад мы во время ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", - добавил контр-адмирал.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как украинские военные уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске год назад.

Как сообщалось, с начала вторжения РФ в Украину украинские Силы обороны уничтожили 18 российских кораблей.

Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

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