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Не через год и даже не через пять: Мерц сделал грустный прогноз о вступлении Украины в ЕС

Германия, Пятница 18 июля 2025 22:09
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Не через год и даже не через пять: Мерц сделал грустный прогноз о вступлении Украины в ЕС Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина вряд ли сможет вступить в Европейский Союз до 2034 года. Сначала нужно, чтобы в стране прекратилась война, а потом нужно будет отстраивать все разрушенное.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом Румынии Никушором Даном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv.

"Нашим главным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну. Затем мы поговорим о восстановлении Украины", - сказал Мерц.

Канцлер добавил, что на восстановление Украины будет потрачено как минимум несколько лет. Восстановление страны после войны "будет связано с процессом, который позволит Украине стать членом ЕС". Но пока в Украине ведется война, ее вступление в ЕС остается невозможным.

Румынский президент Дан, со своей стороны, отметил, что Евросоюз должен принять каждую страну, которая выполнила для этого все требования. Это касается и Украины.

Вступление Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС.

В феврале 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может стать членом Евросоюза раньше 2030 года, если продолжит реформы. В июне-июле 2025 года обсуждалась возможность открыть первый переговорный кластер с Украиной. Однако эту идею заблокировала пророссийская Венгрия.

При этом известно, что Брюссель поставил целью большое расширение ЕС до 2030 года. Так, в 2030 году блок планирует разрастись до 36 государств (сегодня их в союзе 27).

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Евросоюз Украина Фридрих Мерц
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