Не через год и даже не через пять: Мерц сделал грустный прогноз о вступлении Украины в ЕС

Украина вряд ли сможет вступить в Европейский Союз до 2034 года. Сначала нужно, чтобы в стране прекратилась война, а потом нужно будет отстраивать все разрушенное.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом Румынии Никушором Даном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv .

"Нашим главным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну. Затем мы поговорим о восстановлении Украины", - сказал Мерц.

Канцлер добавил, что на восстановление Украины будет потрачено как минимум несколько лет. Восстановление страны после войны "будет связано с процессом, который позволит Украине стать членом ЕС". Но пока в Украине ведется война, ее вступление в ЕС остается невозможным.

Румынский президент Дан, со своей стороны, отметил, что Евросоюз должен принять каждую страну, которая выполнила для этого все требования. Это касается и Украины.