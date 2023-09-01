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Из-за Путина. В Польше оппозиция сняла с выборов кандидата

Фото: польская крестьянская партия отозвала свою кандидатку на выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Польская крестьянская партия отозвала своего кандидата на выборы в Сенат Малгожату Зых после того, как она отказалась называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

На днях журналисты спросили Зых, назвала бы она Путина военным преступником, но кандидат в Сенат избежала прямого ответа Вместо этого она ответила, что "не знакома с большой политикой".

После этого лидер ПСП Владислав Косиняк-Камыш заявил: если от Зых не будет четкого заявления об осуждении действий диктатора России, "она не будет нашим кандидатом".

Хотя в среду политик выступила с отдельным заявлением, где подчеркнула, что однозначно осуждает "грубую агрессию России против Украины", и таки назвала Путина военным преступником, в пятницу представитель ПСП Милош Мотыка подтвердил журналистам, что кандидата Зых сняли.

Мы также писали, что в МВД Польши ожидают попытку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вмешаться в выборы.

Ранее польский президент Анджей Дуда назначил выборы в парламент Польши.

Он решил назначить их на 15 октября этого года.

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