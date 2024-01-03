RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не из-за проблем с оплатой. В Индии назвали причину снижения закупок нефти у РФ

Архивное фото: В Индии назвали причину снижения закупок нефти у РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт нефти из России, поскольку скидки на грузы были непривлекательными.

Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Проблемы с оплатой нет", - сказал министр.

Также он не упомянул лимит цен на нефть из РФ, который ранее ввели США и G7.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы Индии сократили импорт нефти из РФ из-за непривлекательных скидок.

Индия хочет получать нефть без перебоев

Bloomberg пишет, что Индия является одним из крупнейших импортеров сырой нефти в Азии и после вторжения РФ стала крупным покупателем российских грузов, при этом нефтеперерабатывающие заводы принимают поставки, которых избегают переработчики в Европе и США. 

В Нью-Дели заявили, что такая позиция имеет смысл, учитывая огромные потребности страны в энергии.

"У руководства Индии есть только одно требование: чтобы индийский потребитель получал энергию по самой экономичной цене, без перебоев", - сказал Пури.

Он добавил, что страна нуждается в 5 миллионах баррелей нефти в день, из которых 1,5 миллиона поступает из России, и это подчеркивает отсутствие проблем с оплатой.

Экспорт российской нефти

Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы.

В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличающейся от доллара, и не имеет краткосрочного решения.

Позже Bloomberg писало, что импорт сырой нефти в Индию из России упал из-за проблем с платежами. Этому способствовали санкции со стороны Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАИндия