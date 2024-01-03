Не из-за проблем с оплатой. В Индии назвали причину снижения закупок нефти у РФ

"Проблемы с оплатой нет", - сказал министр.

Также он не упомянул лимит цен на нефть из РФ, который ранее ввели США и G7.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы Индии сократили импорт нефти из РФ из-за непривлекательных скидок.

Индия хочет получать нефть без перебоев

Bloomberg пишет, что Индия является одним из крупнейших импортеров сырой нефти в Азии и после вторжения РФ стала крупным покупателем российских грузов, при этом нефтеперерабатывающие заводы принимают поставки, которых избегают переработчики в Европе и США.

В Нью-Дели заявили, что такая позиция имеет смысл, учитывая огромные потребности страны в энергии.

"У руководства Индии есть только одно требование: чтобы индийский потребитель получал энергию по самой экономичной цене, без перебоев", - сказал Пури.

Он добавил, что страна нуждается в 5 миллионах баррелей нефти в день, из которых 1,5 миллиона поступает из России, и это подчеркивает отсутствие проблем с оплатой.

Экспорт российской нефти

Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы.

В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличающейся от доллара, и не имеет краткосрочного решения.

Позже Bloomberg писало, что импорт сырой нефти в Индию из России упал из-за проблем с платежами. Этому способствовали санкции со стороны Запада.