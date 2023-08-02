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Из-за мощного тайфуна в Японии более 200 тысяч домохозяйств остались без света

Фото: более 200 тысяч допохозяйств остались без электричества из-за тайфуна в Японии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В японской префектуре Окинава тайфун Ханун поразил линии электропередач и обесточил более 200 тысяч домохозяйств сегодня, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из-за сильного ветра сотням тысяч людей было рекомендовано эвакуироваться, поскольку тайфун двигался на северо-запад со скоростью 10 км/ч. Шторм обрушился в пик летнего туристического сезона, когда количество отдыхающих вернулось на уровень, который был до пандемии.

Местная коммунальная компания Okinawa Electric Power сообщила, что 218 260 домохозяйств, или 34% всех домов испытали проблемы с электроэнергией. В столице Окинавы в городе Наха из-за непогоды закрыли аэропорт. Было отменено более 400 рейсов, из-за чего пострадали не менее 65 тысяч пассажиров.

Непогода в Японии

В начале июля на префектуру Симане на западе Японии обрушились ливни. Произошло не менее 15 оползней, а 20 дорог пострадали и были перекрыты из-за разлива рек. В городе Идзумо за шесть часов выпало 109 миллиметров осадков.

В июне на южную часть Японии обрушился тайфун Мавар. Сильный дождь с ветром нарушил транспортное сообщение, из которых было отменено много рейсов скоростных поездов, заблокирована работа аэропортов в южной префектуре Японии Окинава. 2 млн. человек было рекомендовано временно покинуть свое жилье и эвакуироваться.

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