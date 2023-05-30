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Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть раненый

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Волчанск, Вторник 30 мая 2023 19:33
Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть раненый Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 30 мая, обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. Предварительно, из минометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены жилые дома, получил ранения 72-летний местный житель.

Также примерно в 15:00 российские военные совершили обстрел пгт Ковшаровка Купянского района. По предварительным данным, оккупанты применили управляемую авиабомбу ФАБ-250.

Обстановка в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что Харьковская область подверглась очередному обстрелу со стороны российских оккупантов в субботу, 27 мая. В результате чего погиб мужчина, женщина получила ранения.

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