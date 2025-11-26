Из-за повышения тарифа на диспетчеризацию энергии Украина может потерять рабочие места, - ФРУ

Федерация работодателей Украины призвала НКРЭКУ не повышать тариф на диспетчерское управление "Укрэнерго" в 2026 году на 11%. Ведь такое решение будет иметь серьезные последствия для экономики в виде закрытия предприятий.

"Рост тарифов приведет к удорожанию себестоимости промышленной продукции, сокращению производства и рабочих мест, а также ослабит конкурентоспособность украинских предприятий на внутреннем и внешних рынках. В условиях войны, когда бизнес и так столкнулся с разрушениями инфраструктуры, логистическими потерями и высокой стоимостью энергоресурсов, повышение тарифов может иметь дестабилизирующий эффект", - предупредили в ФРУ.

В Федерации считают такое повышение экономически необоснованным и предупреждают: дополнительная нагрузка более 1,4 млрд грн в период войны создаст серьезные риски для промышленности. Зато компания "Укрэнерго" имеет значительные резервы для оптимизации расходов.

"Включение в тариф расходов на погашение долгов Укрэнерго в размере 3,8 млрд грн является необоснованным. Стоит временно реструктуризировать эти обязательства, и перенести выплаты основной суммы на период после завершения военного положения. Это позволит избежать роста финансового давления на бизнес и сохранит налоговые поступления в бюджет", - подчеркнули в ФРУ.

Также в Федерации обратили внимание на несоответствие между запланированным ростом расходов и фактическим уровнем закупки вспомогательных услуг. Несмотря на планы увеличить финансирование до 15,9 млрд грн, реальные результаты аукционов свидетельствуют, что в 2026 году спрос не будет покрыт полностью, а значит, оснований для такого увеличения расходов нет. Поэтому целесообразно сохранить расходы на уровне 2025 года, 11 млрд грн.

"Федерация работодателей обращается к Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой оптимизировать структуру расходов Укрэнерго и установить тариф на услуги по диспетчерскому управлению не выше действующего показателя - 98,97 грн/МВт⋅ч. Стабильность тарифной политики - критически важна для экономики во время войны, ведь именно промышленность сегодня остается одним из ключевых источников налоговых поступлений, занятости и валютной выручки Украины", - резюмировали в ФРУ.