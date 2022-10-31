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Из-за перебоев со светом в Украине развернут публичные точки Wi-Fi

Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет, несмотря на перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова для Forbes.

По его словам, на данный момент Украина в процессе получения 1570 терминалов Starlink от Польши. Часть из них пойдет на создание публичных точек Wi-Fi.

"Сейчас мы думаем, как при отключениях электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью. Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи, и провайдеры фиксированного интернета. Мы понимаем, какое положение у каждого провайдера, сколько генераторов и аккумуляторов они покупают, как можем помочь мы", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что такие точки доступа будут запитаны аккумуляторами Tesla Powerwall.

"Я не знаю, сколько будет таких точек доступа. Сейчас делаем несколько тестовых спотов, посмотрим на их работу и масштабируем. Часть партии из 1570 терминалов пойдет на это направление. Они еще в пути", - добавил вице-премьер.

Ожидается, что публичные точки Wi-Fi запустят уже в ноябре. Тестовая точка появится уже на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя.

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