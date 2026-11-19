В результате сегодняшнего обстрела Киева в трех районах столицы возникли пожары, повреждены здания и автомобили, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Враг продолжает атаковать столицу. В Подольском районе в результате вражеского обстрела возник пожар в трехэтажном жилом доме и гараже. Известно об одном пострадавшем лице, которое спасатели передали медикам", - рассказали спасатели.

По другому адресу в результате вражеской атаки возник пожар в трехэтажном нежилом здании. Еще по одному адресу под удар попало здание пожарно-спасательного подразделения.

"По другому адресу в шестиэтажном жилом доме возник пожар с частичным разрушением фасада. В ходе тушения пожара спасли 2 человека, среди которых подросток. Пострадали - 3 человека", - говорится в заявлении ГСЧС.

В Оболонском районе обломки российского дрона упали на открытой территории - к счастью, никто не пострадал.

"В Шевченковском районе обломки упали на открытой территории Владимирского кафедрального собора: повреждены ориентировочно 12 легковых авто, остекление окон культового сооружения, а также остекление здания рядом расположенного посольства и авто", - отметили спасатели.

В ГСЧС добавили, что все пожары, вызванные вражеской атакой, ликвидированы.

Удары РФ по гражданским - не случайность

Лубинец сообщил, что вражеский беспилотник нанес прямой удар по Воздвиженке - историческому сердцу Киева.

"Пока известно об одном погибшем человеке и пятерых пострадавших. Четверо из них госпитализированы. В месте удара мог быть любой. Россияне били просто посреди белого дня", - рассказал он.

Омбудсмен добавил, что последствия атаки на столицу - поврежденные остекления в одной из святынь Киева и объекте национального культурного наследия - Владимирском соборе, а также здании иностранного посольства.

"Это не случайность. Это системный террор против мирных людей", - подчеркнул Лубинец.