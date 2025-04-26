Из-за обстрела Каменского есть погибший, количество пострадавших возросло

В городе Каменское в результате ночной российской дроновой атаки возросло количество пострадавших уже до четырех человек. Кроме того, известно об одной жертве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Чиновник рассказал, что погиб мужчина. Он также проинформировал, что пострадали четверо: 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.
Начальник ОВА также сообщил, что в Каменском спасатели уже потушили пожар двух квартир в девятиэтажке, который возник из-за атаки БПЛА россиян.
"В целом повреждены 3 многоквартирных дома и 6 авто", - рассказал чиновник.
Последствия дроновой атаки на город Каменское в ночь на 26 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Кроме того, глава ОВА рассказал о ранении мужчины в Днепровском районе, который будет лечиться амбулаторно.
"Произошло несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено здание, которое не эксплуатировалось", - передал Лысак.
Также глава ОВА рассказал, что вечером оккупанты ударили FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района - там пострадал мужчина. Возникли пожары, и огонь уничтожил экскаватор.
"Утром враг попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. Люди уцелели", - добавил он.
Также начальник ОВА проинформировал, что этой ночью силами и средствами ПВО над Днепропетровской областью было уничтожено 11 беспилотников противника
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля под дроновый удар попал город Каменское Днепропетровской области. Представители власти рассказали, что в результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке.
Тогда было известно о трех пострадавших в результате дроновой атаки на Каменское, и о том, что среди пострадавших есть ребенок.
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