Из-за обстрела Херсона пострадал ребенок, он в тяжелом состоянии, - ОП

"Приблизительно в 15:00 в Детскую областную больницу доставлен ребенок в тяжелом состоянии", - написал Ермак.

Напомним, что сегодня российские войска атаковали Херсон. Оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет города. В результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, под атаку врага попал железнодорожный вокзал, бригада "экстренки", а также район супермаркета АТБ и детсада.

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