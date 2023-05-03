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Из-за обстрела Херсона пострадал ребенок, он в тяжелом состоянии, - ОП

Фото: из-за обстрела Херсона 3 мая пострадал ребенок (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во время вражеских обстрелов Херсона россияне попали в гражданскую инфраструктуру. В результате чего ранен ребенок, его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Приблизительно в 15:00 в Детскую областную больницу доставлен ребенок в тяжелом состоянии", - написал Ермак.

Напомним, что сегодня российские войска атаковали Херсон. Оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет города. В результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, под атаку врага попал железнодорожный вокзал, бригада "экстренки", а также район супермаркета АТБ и детсада.

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