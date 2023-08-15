Из-за ночной атаки россиян во Львовской области есть повреждения в сетях облэнерго

Всего из-за боевых действий обесточенными остаются 404 населенных пункта.

Во время ночной атаки были повреждены сети во Львовской области, там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также были повреждения в Днепропетровской области, на данный момент все потребители заживлены.

К тому же, в результате обстрелов есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях, восстановление питания происходит при безопасной ситуации и с разрешения военных.

Кроме того, вчера было зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Через 9 минут питание потребителей было восстановлено в полном объеме. Осложнение возникло из-за нарушения правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии.

Также из-за технических осложнений были сбои в работе двух воздушных линий в Киевской области. Обесточений потребителей при этом не было.

При этом 14 августа максимум потребления увеличился сразу на 7% по сравнению с показателем воскресенья 13 августа и на 2,4% по сравнению с предыдущим рабочим днем 11 августа.

Отмечается, что для энергосистемы 7% увеличения максимума потребления в сутки - это необходимость быстро включить по меньшей мере 3 дополнительных блока на тепловых электростанциях.

Такое увеличение потребления связано с началом рабочей недели, возвращением жары и почти одновременным включение кондиционеров по всей стране.

При этом столь стремительный рост потребления сильно перегружает энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.

Ночной обстрел Украины

Ночью в ряде украинских городов раздались взрывы. Под ударами россиян оказались Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львовской области зафиксировали 6 попаданий, одну ракету сбила ПВО. Там повреждено более 40 домов. В результате вражеской атаки 15 человек получили травмы, среди них есть 10-летний ребенок.

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