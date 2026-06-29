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Из-за ночной атаки дронов часть Крыма осталась без света

02:47 29.06.2026 Пн
2 мин
Что известно о первых последствиях атаки на полуостров?
aimg Екатерина Коваль
Фото: в нескольких местах попадания вспыхнули пожары (росСМИ)

В ночь на 29 июня временно оккупированный полуостров подвергся массированной атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Взрывы раздались сразу в нескольких районах полуострова. В частности, в Севастополе очевидцы сообщали о "прилетах" в районе Казачьей бухты и в селе Орловка на Северной стороне города.

Одновременно с этим громко было в Бахчисарайском районе - по предварительной информации, там была повреждена электроподстанция вблизи села Некрасовка, что повлекло за собой исчезновение света в близлежащих населенных пунктах.

Позже серия взрывов была зафиксирована в Керчи и Феодосии, где местные жители также слышали звуки пролета дронов.

Фото: место расположения электроподстанции, которую, вероятно, поразили в Крыму (https://t.me/Crimeanwind)

Напомним, что в течение последней недели оккупированный Крым находится под систематическим огневым давлением Сил обороны Украины, а недавние удары по железнодорожному мосту стали очередным этапом многоступенчатой операции по истощению вражеской группировки, как отмечал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Ситуация для кафиров осложняется критическим дефицитом ресурсов: сам Владимир Путин публично признал наличие проблем с обеспечением, заявив, что запасов горючего на полуострове осталось всего на несколько дней, тогда как ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн.

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