Из-за непогоды и обстрелов. В Украине без света более 400 населенных пунктов в семи областях

Херсонская область

В Херсоне начат отопительный сезон. За сутки энергетики вернули свет более 500 абонентам в областном центре, в области - 11,9 тысячи.

В настоящее время остаются обесточенными более 32 тысяч потребителей.

Донецкая область

За сутки энергетики заживили более 7,8 тысяч абонентов. Из них почти 2 тысячи оставались без света из-за боевых действий. Без электроэнергии - 115 населенных пунктов в области.

Запорожская область

По технологическим причинам без света в области осталось 200 абонентов. Из-за боевых действий остаются отключенными почти 26 тысяч потребителей.

Николаевская область

По техническим причинам отключилась воздушная линия 10 кВ - без света более 600 потребителей.

Полтавская область

Из-за непогоды в области остаются без света более 600 абонентов. Продолжаются работы по восстановлению.

Сумская область

Энергетики подключили воздушные линии, отключенные из-за боевых действий.

Без света из-за технических нарушений сейчас более 400 абонентов, из-за боевых действий - более 2,2 тысячи.

Кроме того, в результате боевых действий в приграничном с РФ населенном пункте без газа осталось около 400 абонентов. Военными пока не предоставлено разрешение на восстановительные работы.

Харьковская область

Россияне нанесли новые удары по области, в результате чего повреждены воздушные линии. Продолжаются работы по восстановлению. Остаются без света более 17,5 тысяч абонентов.

Также обстрелом поврежден газопровод низкого давления.

Хмельницкая область

В регионе в результате повреждения распределительного газопровода без газа остались 500 абонентов.

Всего за сутки энергетики вернули свет более 62 тысячам потребителей.

Обстрелы украинской энергетики

В октябре прошлого года российские войска начали серию массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов миллионы потребителей по всей территории страны остались без электроснабжения.

Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, которые наносили значительный ущерб энергетическим объектам, в результате в регионах вводились плановые и аварийные графики отключения света.

И хотя ситуация стабилизировалась, в этом году в Украине также готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру. В ОК "Юг" сообщили, что для этих террористических целей на оккупированном Крымском полуострове враг держит более 800 ракет.