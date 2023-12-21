Из-за непогоды во Львовской области на трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков

"В связи с сильными осадками снега и плохой видимостью 21 декабря с 21:30 временно ограничено движение грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Движение авто запрещено:

на 620-750 км автодороги М-06 Киев – Чоп;

на 80-195 км автодороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

Водителей грузовиков попросили воспользоваться местами для отстоя. А на упомянутых участках работает снегоуборочная техника.

Если оказались в беде – звоните на 102.

Обновлено в 22:32.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, речь идет об участках дорог М-06 Киев – Чоп от села Козева до Ивашковского перевала и Н-13 Львов – Самбор – Ужгород от Старого Самбора до Ужгородского перевала на границе Львовской и Закарпатской областей.

"Завтра на территории Львовской области прогнозируют порывы ветра до 22 м/с. Ночью местами сильный ветер 25 – 27 м/с. На юге территории – значительный мокрый снег с налипанием. Кое-где вьюги. На дорогах гололедица. Учтите это прежде чем отправляться в путь ", – написал он.

Рекордно теплая погода в Европе

Заметим, что на смену холодным фронтам в Украину в середине декабря пришел теплый циклон. В результате после долгосрочных морозов, которые начались еще в конце ноября, украинцев почти каждый день ждала тепла, иногда солнечная погода с небольшими осадками.

Как отмечают климатические эксперты ООН, последние восемь лет являются самыми теплыми в истории наблюдений за климатом.

В то же время за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем .

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