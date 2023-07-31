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Оккупанты обстреляли село в Изюмском районе: погибла женщина, еще двое людей ранены

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Харьков, Понедельник 31 июля 2023 08:57
Оккупанты обстреляли село в Изюмском районе: погибла женщина, еще двое людей ранены Фото: оккупанты обстреляли село в Изюмском районе, есть жертва и раненые (t me andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли село Шийковка Изюмского района Харьковской области. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера вечером враг нанес удары по с. Шийковка Изюмского района. Поврежден частный жилой дом. К сожалению, погибла женщина 74 лет. Женщина 53 лет и 76-летний мужчина получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, в Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранения 84-летний мужчина.

К тому же в с. Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты.

"Повреждены два забора, пострадавших нет", - констатировал Синегубов.

Обстрел Харькова

Этой ночью российские войска обстреляли и Харьков. Глава Харьковской ОВА отметил, что обстрел произошел около полуночи.

"Враг ракетами С-300 обстрелял г. Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары. Получил ранения и был госпитализирован 61-летний охранник", - рассказал он.

Также в пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в огород частного дома, поврежден частный дом и гараж. К счастью, обошлось без пострадавших.

Детальнее об обстреле Харькова - в материале РБК-Украина.

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