Через медучет оккупанты формируют базу мужчин призывного возраста на ВОТ Херсонщины, - ЦНС

Оккупационная администрация Херсонщины развернула кампанию по "прикреплению населения к поликлиникам" по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ.

Официально - это способ "упорядочить медицинское обслуживание". На самом деле таким образом оккупанты создают полный реестр жителей, который позволяет фиксировать фактическое место пребывания каждого человека и отслеживать его перемещения.

По информации Центра национального сопротивления, медицинские учреждения получили негласные указания собирать паспортные данные, адреса, места жительства и состав семей и передавать эту информацию в оккупационные администрации.

Учет мужчин призывного возраста

Особый акцент делается на мужчинах призывного возраста: их медицинский учет уже синхронизируют с данными так называемых военкоматов.

"Те, кто уехал, сразу исчезают из реестра, а те, кто остался, становятся легкодоступными для проверок, вызовов и дальнейших мобилизационных процедур", - отмечают в ЦНС.

В Центре со ссылкой на жителей оккупированной части Херсонщины сообщают: без "прикрепления к поликлинике" оккупанты угрожают не принимать в больницу и отказывать в плановом лечении.

"Медицина превращается в инструмент контроля и подготовки к дальнейшим мобилизационным процессам. Оккупанты фактически создают единый реестр населения, где каждый - под контролем и доступен для любых действий "власти", - говорится в сообщении ЦНС.