Из-за массовых протестов во Франции пострадало более 100 полицейских

Во Франции в ходе массовых митингов против пенсионной реформы произошли столкновения между протестующими и полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Французы продолжают массово выступать против проведения пенсионной реформы в стране. 1 мая сотни тысяч человек по всей стране вышли на очередные акции протеста.

В министерстве внутренних дел отмечают, что большинство митингов проходили мирно, но были и радикально настроены люди, бросавшие в полицию шашки с бензином и файеры. В результате чего в столкновениях пострадали более 108 полицейских.