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Из-за массовых протестов во Франции пострадало более 100 полицейских

Фото: в столкновениях с митингующими пострадали более 100 полицейских во Франции (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во Франции в ходе массовых митингов против пенсионной реформы произошли столкновения между протестующими и полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Французы продолжают массово выступать против проведения пенсионной реформы в стране. 1 мая сотни тысяч человек по всей стране вышли на очередные акции протеста.

В министерстве внутренних дел отмечают, что большинство митингов проходили мирно, но были и радикально настроены люди, бросавшие в полицию шашки с бензином и файеры. В результате чего в столкновениях пострадали более 108 полицейских.

Президент Франции Эммануэль Макрон, 15 апреля, подписал закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию.

Напомним, из-за решения Конституционного совета Франции одобрить проведение пенсионной реформы в стране демонстранты подожгли полицейский участок.

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ФранцияМитингПенсионная реформа