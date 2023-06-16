Из-за Лукашенко РФ получает все больше контроля над Беларусью, - Госдеп

Он заявил, что такое решение Лукашенко "безответственное и провокационное".

"Что касается Беларуси, это еще один пример того, как Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, чтобы уступить Кремлю еще больший контроль над Беларусью - вопреки воле белорусского народа", - сказал Миллер.

Кроме того, эти действия свидетельствуют о безответственности со стороны Кремля. Тем не менее, представитель Госдепа подтвердил, что США пока не видят оснований для корректировки позиций своих ядерных сил.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Так, РБ должна получить ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Сам Лукашенко заявлял, что размещение произойдет уже в ближайшие дни, а также размечтался о ее использовании якобы "в случае угрозы в сторону Беларуси". Однако в РФ сказали, что контроль над оружием останется за ними, а РБ будет только местом его расположения.

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