Через Латвию до сих пор транспортируется много российского зерна, - министр транспорта Литвы
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, что большая часть российского зерна транспортируется через Латвию, что является большой проблемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Литовский министр отметил, что транзитом через Литву едет немного российского зерна, большая часть его перевозится через Латвию. По его словам, этот вопрос будет поднят во время переговоров с министром транспорта Латвии и министром климата Эстонии.
"У нас очень конкретный вопрос - транспортировка российского зерна через страны Балтии. В Литве это небольшая проблема, объемы очень малы, но в Латвии это все еще большая проблема", - заявил Скуодис.
Глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мациаускас в декабре заявил, что российское зерно в больших объемах проходит транзитом через Латвию, а часть зерна попадает в Литву.
Санкции против агропродукции РФ
В начале этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил, что планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.
Следует отметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции было и раньше.
К примеру, посол Польши в Европейском Союзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в страны ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ.
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