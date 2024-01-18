Через Латвию до сих пор транспортируется много российского зерна, - министр транспорта Литвы

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, что большая часть российского зерна транспортируется через Латвию, что является большой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Литовский министр отметил, что транзитом через Литву едет немного российского зерна, большая часть его перевозится через Латвию. По его словам, этот вопрос будет поднят во время переговоров с министром транспорта Латвии и министром климата Эстонии.

"У нас очень конкретный вопрос - транспортировка российского зерна через страны Балтии. В Литве это небольшая проблема, объемы очень малы, но в Латвии это все еще большая проблема", - заявил Скуодис.

Глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мациаускас в декабре заявил, что российское зерно в больших объемах проходит транзитом через Латвию, а часть зерна попадает в Литву.

Санкции против агропродукции РФ

В начале этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил, что планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

Следует отметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции было и раньше.

К примеру, посол Польши в Европейском Союзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в страны ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ.