Через КПВВ на Донбасі за тиждень не пропустили 174 осіб

Відмови здійснювалися через відсутність необхідних документів

За прошедшую неделю через КПВВ на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей не пропустили 174 лиц в связи с отсутствием необходимых документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, в течение недели все КПВВ работали в штатном режиме. За это время через линию разграничения проследовало 261 тысяча граждан и 32 тысячи транспортных средств. В частности, на контролируемую территорию проследовало 19 внутренне-перемещенных лиц, покинувших свои дома на временно оккупированной территории Украины из-за сложной социально-экономической ситуации.

Во время осуществления контрольно-проверочных мероприятий пограничниками на контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 24 паспортные документы Украины с признаками частичной подделки и 6 незаконных идентификационных документов, выданных оккупационной администрацией РФ.

За административные правонарушения к ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 7 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы.

РБК-Украина писало, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 16 марта, пересекли 41,6 тыс. лиц.

Напомним, с начала этой эпохи, 17 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских защитников и применяя вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.