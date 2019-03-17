Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 41 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ вздовж лінії розмежування відкрилися відповідно до весняного графіку

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 16 березня, перетнули 41,6 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що потік через КПВВ на Донбасі характеризується незначним зменшенням у порівнянні з минулим днем, зокрема, пункти пропуску перетнули 41600 осіб і 5500 транспортних засобів:

"Майорське" - 97880 осіб і 1140 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9530 осіб і 1585 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8440 осіб і 1530 транспортних засобів;

"Гнутове" - 5170 осіб і 1215 транспортних засобів.

"Станиця Луганська" - 8715 осіб.

В даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/50; "Мар'їнка" - 30/80; "Гнутове" - 30/20.

Нагадаємо, у неділю, 17 березня, на КПВВ "Новотроїцьке" у зв'язку з реконструкцією не буде проводитися пропуск громадян через лінію розмежування.

Додамо, минулої доби, 16 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь у бік позицій Об'єднаних сил. При цьому застосовувалось заборонене озброєння.