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Из-за долгов на рынке электроэнергии усложняется финансирование тарифа для населения, - "Хмельницкэнергосбыт"

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Суббота 22 апреля 2023 19:25
Из-за долгов на рынке электроэнергии усложняется финансирование тарифа для населения, - "Хмельницкэнергосбыт" Фото: из-за долгов на рынке электроэнергии усложняется финансирование тарифа для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Долговый кризис на рынке электроэнергии усугубляется из-за затягивания решения проблемы задолженности перед поставщиками электроэнергии для населения (поставщиками универсальных услуг, ПУУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Хмельницкэнергосбыта" Олега Иванюка.

"Из-за того, что нам не возвращают разницу в тарифах, мы, соответственно, не рассчитываемся с другими нашими контрагентами. Поэтому кризис углубляется. Раньше компенсация происходила через механизм возложения специальных обязанностей. Компенсацию возвращало ГП "Гарантированный покупатель". Но уже больше года эти средства нам не возвращают. Накапливаются долги - сумма долгов уже более 1 млрд грн.

По словам Иванюка, в апреле ситуация не изменилась, долги продолжают наращиваться. При этом конструктивных решений по решению проблемы профильными органами предложено не было.

"Нужно, чтобы со стороны государства была инициатива, необходимо собрать все заинтересованные стороны и найти пути решения проблемы", – отметил он.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ПУУ) просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса.

Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.

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Электроэнергия Тарифы на ЖКХ
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