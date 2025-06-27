Из-за Беларуси: матчи Евро-2026 по футзалу срочно перенесли в другую страну

УЕФА перенесла часть матчей финальной части Евро-2026 по футзалу из-за участия в турнире сборной Беларуси. Таким образом к Латвии и Литве добавилась еще одна страна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Европейская футбольная ассоциация внесла изменения в формат проведения финальной части чемпионата Европы по футзалу в 2026 году.
Сначала хозяевами турнира были объявлены Латвия и Литва. Однако, из-за ряда обстоятельств, а именно - выхода сборной Беларуси в финальную часть, УЕФА приняла решение расширить количество стран-хозяек. Таким образом, к ним присоединилась Словения.
Организация объяснила решение тем, что обе страны, Латвия и Литва, законодательно запрещают въезд гражданам России и Беларуси на свою территорию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Словения, которая уже имеет опыт проведения Евро по футзалу в 2018 году, будет принимать часть матчей турнира.
После обновления формата места проведения матчей выглядят так:
Группа А: Рига (Латвия) + один четвертьфинал
Группа B: Каунас (Литва) + один четвертьфинал
Группы C и D: Любляна (Словения) + два четвертьфинала
Полуфиналы и финал: Любляна (Словения)
Жеребьевка турнира пока не проводилась. Сборные Словении и Беларуси будут размещены в группах, которые проведут матчи в Словении.
Сборная Украины успешно прошла квалификацию на Евро-2026. Наша команда продемонстрировала отличные результаты в основном раунде отбора, заняв первое место в своей группе.
Подопечные Александра Косенко одержали шесть побед в шести матчах, показав впечатляющую разницу голов и высокую эффективность в нападении. Украинец Евгений Жук стал лучшим бомбардиром всего отборочного турнира.
В то же время из-за участия Беларуси, которая выступает под национальной символикой, "сине-желтые" могут бойкотировать соревнования. Президент УАФ Андрей Шевченко ранее заявлял, что продолжаются переговоры с УЕФА относительно позиции Украины на этом турнире.
Чемпионат Европы по футзалу 2026 года станет знаковым событием для поклонников этого вида спорта. Финальная часть турнира состоится с 20 января по 7 февраля 2026 года. Это будет второй футзальный Евро с участием 16 сборных.
Жеребьевка финальной стадии запланирована на 24 октября 2025 года и состоится в Каунасе.
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