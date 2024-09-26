RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за атаки "Шахедов" без света остался центр Ивано-Франковска

Фото: из-за атаки "Шахедов" без света остался центр Ивано-Франковска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Ивано-Франковска дронами, центр города остался без света. В настоящее время без электроэнергии более пяти улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго", Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"В результате ночной атаки российских беспилотников, в Ивано-Франковской общине зафиксированы повреждения электросетей", - говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".

По данным энергетиков, из-за этого сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска. А именно улицы:

  • Независимости;
  • Коновальца;
  • Сечевых Стрельцов;
  • Степана Бандеры и часть близлежащих.

"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителям следует учесть это", - добавили в облэнерго.

Свет исчез из-за повреждения критического объекта

Часть Ивано-Франковска частично осталась обесточенной из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.

"Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА Светлана Онищук.

Атака РФ на Ивано-Франковск

В ночь на 26 сентября российские войска снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе.

В частности, взрывы были слышны в Ивано-Франковске. Сообщалось, что силы ПВО отбивают атаку "Шахедов.

Позже мэр Ивано-Франковска рассказал, что из-за атаки российских беспилотников в Ивано-Франковске нет пострадавших. При этом целью оккупантов была гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-ФранковскИвано-Франковская областьВойна в Украине