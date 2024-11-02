Из-за атаки дронов возникли проблемы со светом в Киеве и области: что известно

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Киев и область дронами. Возникли повреждения электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Сегодня враг еще раз атаковал Киев и область дронами. В результате падения обломков зафиксировано три факта повреждения сетей", - говорится в сообщении.

Киев

Так, утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице.

"Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет", - рассказали в компании.

При этом самая высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Киевская область

Одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области.

"Уже в 11:47 удалось вернуть свет во все дома", - говорят в ДТЭК.

Кроме того, повреждение сетей зафиксировано в 10:57 в Вышгородском районе. В настоящее время энергетики продолжают ремонтные работы.