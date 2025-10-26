RU

Из-за атаки на автобус возле Сум уже 13 раненых, медики спасают ребенка и взрослого

Иллюстративное фото: из-за российского дрона возле Сум пострадало уже 13 человек (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Количество раненых от очередного российского теракта в Сумской области, когда дрон целенаправленно атаковал пассажирский автобус, возросло до 13. Среди пострадавших двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Сначала Григоров сообщил о 10 пострадавших в результате удара. По его словам, двое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Россияне прицельно ударили по гражданскому транспорту - по людям. Среди пострадавших - двое детей 15 и 8 лет. Всем оказывается необходимая помощь. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии - ребенок и взрослый. Медики борются за их жизни", - написал он.

Позже Григоров сообщил, что количество пострадавших в результате российского теракта возросло до 13 человек.

"Еще трех раненых обследуют медики после попадания вражеского БПЛА в рейсовый микроавтобус в Сумском районе. Таким образом, количество раненых от российской атаки возросло до 13. Это десять женщин, один мужчина и двое детей", - отметил он.

 

 

Напомним, что во второй половине дня 26 октября российские оккупанты атаковали в Сумской области пассажирский микроавтобус. В результате дроновой атаки транспортное средство сгорело, пассажиры получили травмы и ранения.

До этого, днем 26 октября, российские оккупанты попали дроном в крышу многоэтажки в Сумах. В результате атаки пострадал по меньшей мере один человек.

