Из-за атаки на автобус возле Сум уже 13 раненых, медики спасают ребенка и взрослого

Сначала Григоров сообщил о 10 пострадавших в результате удара. По его словам, двое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Россияне прицельно ударили по гражданскому транспорту - по людям. Среди пострадавших - двое детей 15 и 8 лет. Всем оказывается необходимая помощь. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии - ребенок и взрослый. Медики борются за их жизни", - написал он.

Позже Григоров сообщил, что количество пострадавших в результате российского теракта возросло до 13 человек.

"Еще трех раненых обследуют медики после попадания вражеского БПЛА в рейсовый микроавтобус в Сумском районе. Таким образом, количество раненых от российской атаки возросло до 13. Это десять женщин, один мужчина и двое детей", - отметил он.