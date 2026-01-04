ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Из-за атак РФ: в "Укрзализныце" рассказали, когда откроют продажу билетов на некоторые рейсы

Воскресенье 04 января 2026 16:03
UA EN RU
Из-за атак РФ: в "Укрзализныце" рассказали, когда откроют продажу билетов на некоторые рейсы Фото: новые расписания будут готовы к концу суток 7 января (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В компании "Укрзализныця" анонсировали, что продажа билетов на некоторые рейсы откроется после 21 января, когда будет откорректируют расписание движения из-за недавних атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"В результате осложненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из-за соображений безопасности, мы вносим необходимые коррективы в график движения поездов", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит, продажа будет открыта утром 8 января. Для внутренний рейсов - с 08:00, для международных рейсов - с 09:00.

В "Укрзализныце" добавили, что по обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января.

"К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за слова поддержки в адрес железнодорожников, мы все читаем и ценим", - резюмировали в компании.

Атака РФ на железнодорожный узел в Фастове

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Полеты были по меньшей мере в Фастове под Киевом, Днепре и в области.

Вскоре в "Укрзализныце" заявили, что оперативно меняют маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов. В компании сказали, что железнодорожная инфраструктура получила повреждения.

Еще чуть позже в УЗ добавили, что есть разрушения на узловой станции Фастов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война в Украине Поезда
Новости
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем