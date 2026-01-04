Из-за атак РФ: в "Укрзализныце" рассказали, когда откроют продажу билетов на некоторые рейсы

В компании "Укрзализныця" анонсировали, что продажа билетов на некоторые рейсы откроется после 21 января, когда будет откорректируют расписание движения из-за недавних атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"В результате осложненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из-за соображений безопасности, мы вносим необходимые коррективы в график движения поездов", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит, продажа будет открыта утром 8 января. Для внутренний рейсов - с 08:00, для международных рейсов - с 09:00.

В "Укрзализныце" добавили, что по обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января.

"К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за слова поддержки в адрес железнодорожников, мы все читаем и ценим", - резюмировали в компании.