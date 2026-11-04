Атаки баллистикой, остановка портов и квоты ЕС: "Запорожсталь" пошла в убыток на 2,3 млрд грн

"Запорожсталь" по итогам января-сентября 2026 года получила 2,31 млрд грн чистого убытка против 1,89 млрд грн прибыли за аналогичный период в прошлом году. На финансовые результаты оказали влияние обстрелы РФ, проблемы с логистикой, энергетические риски и торговые ограничения ЕС.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в материале "Экономической правды".

Убытки выросли на фоне российских атак

Только в третьем квартале убыток предприятия составил 1,25 млрд грн. Выручка от обычной деятельности за девять месяцев снизилась на 8,3%, до 49,16 млрд грн.

Одним из ключевых факторов на предприятии стала резкая эскалация российских атак. В августе-октябре "Запорожсталь" пережила пять баллистических атак - 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и 17 октября. Всего за этот период по предприятию было выпущено 23 баллистических ракеты.

После удара 11 августа производственный комплекс был полностью остановлен.

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В ходе атаки 27 августа пять ракет попали в оборудование доменного цеха, энергетическую и транспортную инфраструктуру предприятия. В последующие недели удары продолжились, повреждая производственное оборудование, инженерные и железнодорожные сети.

Логистика, энергетика и ограничения ЕС

В промежуточном отчете "Запорожстали" среди ключевых рисков также названы ограничения судоходства в Черном море. Из-за проблем с портами предприятие вынуждено использовать мультимодальные маршруты, что повышает логистические расходы и продлевает сроки выполнения контрактов.

Дополнительным риском остается перегрузка западных пограничных переходов. Это может затруднять как импорт сырья, так и экспорт готовой продукции.

Еще один критический фактор - энергоснабжение. Производственный процесс комбината напрямую зависит от стабильной электроэнергии, поэтому значительные перебои могут вынудить предприятие работать только по сниженным объемам.

На финансовые перспективы давят и новые правила ЕС. С 1 июля 2026 года вступили в силу более жесткие ограничения на импорт отдельных видов стальной продукции в Евросоюз. Отдельным риском предприятие называет CBAM, постепенно увеличивающий финансовые и административные расходы для поставщиков стали на европейский рынок.

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Таким образом, ухудшение результатов "Запорожстали" происходит одновременно по нескольким направлениям:

предприятие подверглось пяти баллистическим атакам;

потеряло стабильную морскую логистику;

выживает в условиях энергетических рисков;

сталкивается с новыми торговыми барьерами на главном для украинской металлургии рынке ЕС.

Для сравнения, в 2025 году "Запорожсталь" увеличила чистую прибыль вдвое - до 1,76 млрд грн. Уже за девять месяцев 2026 года этот результат сменился убытком более 2,3 млрд грн.