Через 15 лет после Фукусимы: в Японии одобрили запуск крупнейшей АЭС в мире

В Японии принято решение, которое может изменить энергетический баланс страны на годы вперед. Региональные власти дали согласие на шаг, вызывающий острые споры в обществе и напоминания о трагическом прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

В Японии сделан ключевой шаг к возобновлению работы атомной электростанции Касивадзаки-Карива — крупнейшего ядерного объекта в мире.

Ассамблея префектуры Ниигата выразила доверие губернатору региона после его поддержки перезапуска станции, что фактически сняло последнее политическое препятствие для запуска реакторов.

АЭС расположена примерно в 220 километрах к северо-западу от Токио. Станция была остановлена после землетрясения и цунами 2011 года, которые привели к аварии на Фукусиме и стали самой тяжелой ядерной катастрофой со времен Чернобыля. Тогда в стране были остановлены все атомные реакторы.

Возвращение к атомной энергетике

С тех пор Япония постепенно возвращается к использованию атомной энергии, стремясь сократить зависимость от импортируемого ископаемого топлива.

На сегодняшний день перезапущены 14 из 33 пригодных к эксплуатации реакторов.

Касивадзаки-Карива станет первой станцией, вновь введенной в строй под управлением компании TEPCO, которая ранее эксплуатировала аварийную АЭС Фукусима-1.

По данным японских СМИ, компания рассматривает возможность запуска первого реактора уже в январе.

В TEPCO заявили: "Мы твердо намерены не допустить повторения подобных аварий и сделать все, чтобы жители Ниигаты не столкнулись с такими рисками".

Протесты и опасения жителей

Несмотря на принятое решение, значительная часть населения региона относится к перезапуску с настороженностью.

Перед голосованием у здания префектурного собрания прошла акция протеста, в которой приняли участие около 300 человек.

Участники выступали против возвращения атомной генерации и напоминали о последствиях аварии на Фукусиме.

Согласно опросу, опубликованному властями Ниигаты осенью, около 60% жителей считают, что условия для безопасного перезапуска станции до сих пор не выполнены. Почти 70% опрошенных выразили недоверие к оператору АЭС.

Энергетическая стратегия страны

В правительстве Японии подчеркивают, что перезапуск АЭС необходим для укрепления энергетической безопасности и снижения затрат на импорт газа и угля, на которые сейчас приходится до 70% выработки электроэнергии.

Власти рассчитывают увеличить долю атомной генерации до 20% к 2040 году, особенно с учетом роста энергопотребления из-за развития дата-центров и технологий искусственного интеллекта.