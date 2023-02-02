Череватый рассказал, удастся ли оккупантам захватить Донбасс до марта по приказу Путина

Он напомнил, что подобных приказов с начала войны было несколько.

"Враг постоянно хочет захватить новые украинские территории", - сказал Череватый, комментируя приказ Путина захватить Донбасс до марта.

Комментируя возможные намерения врага достичь хоть каких-либо успехов к годовщине вторжения 24 февраля, Череватый сказал, что "они любят разные даты, а потому нельзя исключать, что они попытаются это сделать". В то же время он отметил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но "все они были разбиты украинской армией".

"Поэтому у меня большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать", - предположил военный.

Как сообщалось, по данным разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.