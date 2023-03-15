RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Череватый о продвижении РФ в Бахмуте: сложно назвать даже "пирровой победой"

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Продвижение России в Бахмуте сложно назвать даже "пирровой победой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Бахмут держится фактически 8 месяцев. Конечно, враг вокруг самого Бахмута имел определенные продвижения, но они давались такой большой ценой, что это даже "пирровой победой" трудно назвать", - сообщил представитель Восточной группировки.

По его словам, в районе Бахмута сейчас сконцентрированы мощные командиры украинских бригад и батальонов. Это военные с колоссальным боевым опытом.

"Конечно, у нас есть потенциал. Конечно, там очень тяжело, но защитники Бахмута сейчас делают невероятную вещь - по сути это они предсказатели будущей победы", - подчеркнул Череватый.

Он подчеркнул, что именно своим героизмом, кровью и потом находящиеся в Бахмуте украинские защитники не позволяют врагу пройти дальше и вытачивают его боевую силу и мощь.

"И тем самым позволяют своим собратьям, которые сейчас проходят обучение за границей, выкалять новые "железные бригады", которые впоследствии выбросят захватчика с нашей территории", - заявил спикер.

Напомним, сегодня пограничники отразили два штурма россиян в Бахмуте и поразили скопление пехоты противника.

Также ранее мы писали, что пограничники на Бахмутском направлении отразили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБахмутВойна России против Украины